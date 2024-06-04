«Это будет выгодно»: в Госдуме оценили перспективы Турции в БРИКС Депутат Аксаков назвал естественным желание Турции присоединиться к БРИКС

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Вступление Турции в международную организацию БРИКС будет выгодным решением для самого государства, считает глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что это естественное и нормальное желание властей Турции, так как у БРИКС очень большой экономический потенциал.

Я думаю, это естественное и нормальное желание Турции присоединиться к БРИКС. Это будет выгодно прежде всего самой Турции. БРИКС — мощнейшее в мире образование с точки зрения экономического потенциала. В ближайшие десятилетия БРИКС будет определять, как будет развиваться экономическое пространство, — пояснил Аксаков.

По его словам, те страны, которые быстрее войдут в БРИКС, выиграют. Как подчеркнул парламентарий, чем больше стран присоединится к экономической организации, тем меньше Запад будет доминировать и давить на экономику других государств.

БРИКС — неостанавливаемый корабль, идущий вперед к могучему экономическому будущему. Я думаю, Турцию включат в БРИКС, но при этом нужно будет соблюдать те условия, которые члены содружества уже определили, — заключил Аксаков.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан ранее заявил, что Турция хотела бы присоединиться к БРИКС и соответствующий вопрос будет обсуждаться на министерских переговорах в Нижнем Новгороде. По его словам, турецкая сторона рассчитывает посетить встречу министров объединения в России.