«Это беспредел»: Журова ответила МОК на призыв бойкотировать Игры дружбы Депутат Журова назвала беспределом призыв МОК не участвовать в Играх дружбы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Призыв Международного олимпийского комитета (МОК) бойкотировать Игры дружбы в России является странным, спортсменам не могут запретить участвовать в соревнованиях, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Она выразила надежду, что в отношении атлетов не будет принято никаких санкций и дисквалификаций. Журова отметила, что по этой причине многие спортсмены боятся участвовать в Играх дружбы.

Это соревнования. Почему в них нельзя участвовать? Потому что они в России проводятся? Главное, чтобы потом не было санкций и дисквалификаций в отношении спортсменов. Они говорят, что найдут механизм, как ввести санкции за участие в Играх дружбы. Это вообще беспредел. А спортсмены боятся. Они понимают, что политики могут придумать все что угодно, — отметила Журова.

Депутат напомнила, что в 1984 году МОК не призывал бойкотировать Игры дружбы. Более того, несколько известных спортсменов приезжали в СССР в индивидуальном порядке.

Ряд олимпийских чемпионов, в том числе из стран, которые бойкотировали Олимпиаду в Москве, приезжали в СССР в индивидуальном порядке. Они были больше про спорт, — добавила Журова.

Ранее МОК призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Они включают в себя соревнования по 33 летним видам спорта.

До этого генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли сообщил, что Россия не имеет права проводить Игры дружбы. По его словам, соревнования невозможны, так как Российское антидопинговое агентство не имеет статуса соответствия.