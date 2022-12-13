«Это абсурд»: депутат о сокращении списка социально-значимых продуктов Депутат Госдумы Арефьев назвал абсурдом сокращение списка социально-значимых продуктов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России нужно повышать производство продуктов питания, а не сокращать список социально значимых продуктов, заявил зампред комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев. Депутат считает, что сокращение рациона людей в наши дни является абсурдом. Парламентарий сделал акцент на том, что в РФ сократились объемы производства продуктов продовольствия. Однако властям, как указал спикер в разговоре с НСН, необходимо взять курс на изменение ситуации в лучшую сторону.

В XXI веке считать социально значимую корзину, переводить людей на минимум продуктов, которые нужны для жизнедеятельности — это абсурд. На сегодняшний день производство продуктов у нас очень сократилось, но надо брать курс не на то, чтобы сокращать рацион питания у людей, а увеличивать производство тех продуктов, которые в недостаточном количестве производятся у нас, — высказался Арефьев.

Представитель нижней палаты парламента считает, что у России есть огромные ресурсы для того, чтобы решить данную проблему. По словам Арефьева, в распоряжении сельскохозяйственного сектора целых 40 млн гектаров пахотной земли, на которой можно выращивать фрукты, овощи, а также строить фермы.

Не могу понять, почему правительство идет не по тому пути, по которому надо. У нас сегодня 40 миллионов гектаров пахотной земли не возделывается. Пашите, сейте, сажайте яблони, выращивайте! 30 лет прошло: ни яблок, ни коров, ни молока. Не хлебом единым жив человек, — сказал Арефьев.

Помимо этого, депутат подчеркнул, что продукты питания не могут являться предметами роскоши, а говядина так вообще является обыкновенным мясом.

Ранее эксперты РАНХиГС предложили исключить из списка социально значимых продуктов говядину и яблоки. Специалисты считают, что перечень вышеуказанных продуктов требует пересмотра. По мнению экспертов, доля социально значимых продуктов в расходах россиян небольшая, а ограничение цен на них скорее имеет психологический эффект. Выводы экспертов содержатся в исследовании состояния продовольственной безопасности в России в условиях высокой волатильности потребительских цен в 2021–2022 годах.