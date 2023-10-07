«Эти придурки залезли к нам»: Медведев о «страсти» США поджигать конфликты Медведев: гражданская война остановит «страсть» США поджигать конфликты

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Гражданская война в США может остановить «страсть» американских властей поджигать конфликты по миру, сообщил в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, именно эта «страсть» заставила Вашингтон вмешаться в Украину, в то время как ему следовало бы заняться израильско-палестинским урегулированием на Ближнем Востоке, где он являются ключевым игроком.

Что может остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете? Видимо, только гражданская война на территории США, — написал Медведев.

Он отметил, что эскалация на Ближнем Востоке началась в день 50-летия начала войны Судного дня, и добавил, что это событие было ожидаемо.

7 октября Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Этому предшествовал ракетных обстрел юга Израиля и района Тель-Авива. В результате погибла одна женщина, около 80 пострадавших госпитализировали.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль в настоящее время находится в состоянии войны, а не в формате операции. По его словам, отдан приказ зачистить граничащие с сектором Газа населенные пункты от террористов и провести мобилизацию израильских резервистов.