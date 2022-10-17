«Есть сомнения»: в Госдуме оценили инициативу снять бронь с депутатов Депутат Соболев усомнился в идее лишить членов Госдумы отсрочки от мобилизации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев усомнился в инициативе своих коллег лишить депутатов отсрочки от мобилизации. В беседе с NEWS.ru он заявил, что на сегодняшний день большое количество парламентариев уже ушли на фронт в качестве добровольцев, а потому эта идея нецелесообразна.

Действительно, в Думу внесен данный законопроект. И сегодня в 16:00 будет решаться вопрос о вынесении законопроекта на завтрашнее заседание. У меня, конечно, есть сомнения по поводу целесообразности подобной инициативы. Так как в Госдуме и на данный момент есть большое количество добровольцев, которые уже выполняют различные функции в зоне СВО, — сказал Соболев.

При этом он подчеркнул, что принципиально ничего против данного законопроекта не имеет.

Помимо основной темы, проект закона несет в себе норму, предусматривающую, что в рамках частичной мобилизации в российские войска должны призываться представители силовых структур, а также находящиеся в запасе граждане, имеющие опыт реальных боевых действий. Одни из авторов законопроекта, глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что инициатива «позволит удовлетворить запрос общества на справедливость».

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru поддержал идею снять бронь от частичной мобилизации с депутатов Госдумы и представителей Совфеда. Он подтвердил, что заседание по данному вопросу состоится сегодня.