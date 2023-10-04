«Есть проблемы»: Песков высказался о риске несостоятельности в «Роснано» Песков заявил о наличии проблем в работе госкорпорации «Роснано»

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Дмитрий Песков

Правительство России активно занимается решением вопроса, связанного с риском несостоятельности государственной корпорации «Роснано», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в настоящее время в самой компании принимаются меры, направленные на оздоровление ситуации. Однако проблемы в ее работе пока сохраняются.

Правительство занимается этим вопросом. Вопросы, связанные с целесообразностью, решаются на уровне правительства, именно там генерятся предложения. Всем известно, действительно, там есть проблемы. И это вопрос, которым очень плотно занимается кабинет министров, — уточнил Песков.

Ранее представители госкорпорации «Роснано» предупредили о невозможности выполнения обязательств по долгам за счет собственных средств. Вероятность ее банкротства оценивается как высокая, утверждается в ее отчетах. Согласно статистическим данным, чистый долг компании в конце июня составил 95,56 млрд рублей, что почти на 5 млрд выше, чем в начале 2023 года.

По данным издания «Ведомости», в октябре 2022 года в правительстве обсуждалась возможность расформирования компании. Источники газеты утверждают, что проблемы в ее деятельности усугубились из-за санкций со стороны стран Запада.