«Есть подстрекатели»: Кадыров о ситуации вокруг Косово Кадыров назвал НАТО подстрекателем в ситуации с Сербией и Косово

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Рамзан Кадыров

В непростой ситуации вокруг Сербии и самопровозглашенного Косово есть третья сторона подстрекателей — НАТО, заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что с «одной из сторон, которую науськивает Альянс, находятся косовские мусульмане». Чеченский лидер призвал конфликтующие стороны взглянуть на ситуацию с религиозной точки зрения, а не с политической. По его словам, именно конфессиональный консенсус должен стать решением кризиса.

Призываю сербов и косовских албанцев убрать из уравнения натовского иблиса и подумать о своем будущем. И тогда появится понимание проблемы и ее решение. Есть отличные примеры сосуществования в согласии разных религий и национальностей. Но нет примера доброго сосуществования с натовскими интервентами, — написал Кадыров.

Он добавил, что Североатлантический альянс пытается испортить страны с традиционными ценностями и «превратить их в сборище нечестивцев с животными инстинктами без религии и чести». Поняв, что на Украине замыслы НАТО терпят фиаско, блок решил «ковырнуть заживающую на Балканах рану», заключил Кадыров.

31 июля в северных районах Косово, населенных сербами, включили сирены воздушной тревоги. Местные жители начали строить баррикады. Косовские албанцы собрались в группы в южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, сербскую сторону. По данным СМИ, несколько сербов получили огнестрельные ранения на пункте пропуска «Ярине».

Позднее международная миссия под эгидой НАТО в Косово (KFOR) заявила о готовности вмешаться в ситуацию на севере края. Сообщается, что это произойдет, если появится угроза стабильности в регионе.