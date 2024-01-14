«Есть над чем работать»: Путин оценил развитие России Путин заявил, что Россия укрепляется по всем векторам развития

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Президент РФ Владимир Путин

России еще есть над чем работать, однако страна успешно укрепляется по всем векторам, заявил журналистам президент Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что государству уже есть чем гордиться, передает ТАСС.

У нас идет укрепление государства по всем векторам, и первый из них — экономика. Экономика России стала первой в Европе по паритету покупательской способности. Мы вышли на первое место в Европе и стали пятой экономикой мира. <...> У нас есть над чем работать, но есть и чем можно гордиться, — уточнил Путин.

Глава государства добавил, что РФ укрепляет свой суверенитет. По его словам, в данном вопросе приоритетными остаются технологическая и экономическая области.

Ранее Путин заявил, что Дальний Восток и Арктика являются регионами, определяющими будущее России. Как отметил президент, проектам их развития уделяется огромное внимание. Именно здесь сосредоточены логистика, производство и минеральные ресурсы, поэтому осваивать эти регионы жизненно необходимо, объяснил глава государства.

Дальний Восток, по его словам, является одним из важнейших регионов страны, несмотря на малочисленность проживающего там населения. Азия, добавил президент, развивается такими темпами, которые не доступны ни одному региону мира.