«Есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов»: Бородай о Литве Бородай прокомментировал заявление литовского депутата о «возвращении» Смоленска словами Пушкина

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Александр Бородай

Депутат Госдумы Александр Бородай прокомментировал NEWS.ru заявление литовского депутата о том, что Вильнюс может потребовать возвращение Смоленска и иных земель, которые принадлежали Великому княжеству Литовскому в Средневековье. По его мнению, заострять на этом внимание не стоит.

Всегда есть много претендентов на российские территории, но как писал Александр Сергеевич Пушкин: «Есть место им в полях России, Среди нечуждых им гробов», так что найдется место и для этого литовского депутата, — заявил Бородай.

По его словам, «недруги ждут, что Россия вот-вот развалится», а она «все стоит да стоит», и это их «напрягает».

Скажу больше, не вижу смысла заострять на всем этом внимание, так как к моменту завершения спецоперации на Украине мир, в котором мы живем сейчас, будет не узнать, — резюмировал Бородай.

Ранее депутат литовского сейма Матас Малдейкис ответил на предложение российского парламентария Евгения Федорова отозвать постановление о признании независимости республики, постом о том, что Вильнюс отзовет Поляновский мирный договор между Русским царством и Речью Посполитой от 1634 года, согласно которому Смоленск отходил к России.