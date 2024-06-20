«Есть куда расти»: названа главная сфера сотрудничества России и Вьетнама Сенатор Климов: Россия и Вьетнам увеличат расчеты в национальных валютах

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Главными сферами сотрудничества России и Вьетнама являются экономическая, гуманитарная и политическая, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с NEWS.ru сенатор уточнил, что взаимоотношениям между двумя государствами есть куда расти. По его словам, есть огромный потенциал с расчетами в национальных валютах.

Мы сейчас не начинаем с нуля, а развиваем отношения в экономической, гуманитарной сферах, политических контактах. На мой взгляд, все идет последовательно и достаточно динамично. Есть огромный потенциал, например, с расчетами в наших национальных валютах. Здесь есть куда расти, — пояснил Климов.

Он напомнил, что с Китаем практически все расчеты ведутся в национальной валюте, а с Вьетнамом — около 60%. Кроме того, уточнил он, торговля с США у Вьетнама пока еще выше, чем с Россией. Климов подчеркнул, что третьи страны хотят разрушить российско-вьетнамские отношения, о чем свидетельствуют истерики в западных СМИ.

Товарооборот с Вьетнамом меньше, чем у Вьетнама с США, тем более с КНР. Несколько десятилетий назад все было наоборот. Есть к чему стремиться. Только это должно быть не механическое наращивание, а должно быть сотрудничество во всех сферах, которые дополняют друг друга, — заключил сенатор.

Вьетнамский лидер То Лам ранее заявил, что Вьетнам и Россия договорились задействовать максимальный потенциал соглашения о зоне свободной торговли между Вьетнамом и ЕАЭС от 2015 года. По его словам, Москва и Ханой также планируют повысить эффективность сотрудничества в сфере инвестиций и энергетики.