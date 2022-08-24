«Есть факты поджогов»: глава Минприроды о пожарах в ЦФО Глава Минприроды Козлов назвал причиной лесных пожаров в Рязанской области в том числе поджоги

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Осложнение ситуации с лесными пожарами в Центральном федеральном округе связано не только с погодными условиями, но и с поджогами, заявил глава Минприроды России Александр Козлов на совещании с президентом Владимиром Путиным. По словам чиновника, правоохранительные органы уже выясняют обстоятельства.

Владимир Владимирович, то, что происходит в Центральном федеральном округе, вызвано не только сухими грозами, жаркой погодой и отсутствием осадков, есть факты поджогов, — сказал Козлов.

Министр добавил, что необходимо закупить новую леcопожарную технику для особо охраняемых природных территорий и усилить авимонитoринг в России в ближайшее время. По его словам, нужно закупить 12 автoцистерн, 23 тяжеловесных автомобиля и бульдозера, 111 мoбильных леcопатрульных комплексов.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что на этой неделе в городе в 1,5 раза усилится концентрация веществ горения, из-за чего столицу накроет дымка. Тишковец назвал причиной юго-восточный вынос воздушных масс со стороны Рязанской и Владимирской областей, так как там горят торфяные болота.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал территории Подмосковья, находящиеся под угрозой из-за лесных пожаров. По словам главы региона, это Орехово-Зуево, Павловский Посад, Ступино, Коломна и Шатура. Там и во всех других уголках субъекта РФ он призвал быть предельно аккуратными во время летнего отдыха.