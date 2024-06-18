«Есть что предложить»: названа главная выгода РФ от сотрудничества с КНДР Депутат Новиков: Россия может сотрудничать с КНДР в экономической сфере

Фото: Shutterstock/FOTODOM

У России есть возможность нарастить сотрудничество с КНДР, заявил в разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Депутат уточнил, что двум странам есть что предложить с точки зрения товаров. Также, по его словам, возможно задействовать корейскую рабочую силу на территории России.

Соглашение возможно по всей линейке традиционно существующих в мире направлений сотрудничества. Первое — экономическое сотрудничество. Наши страны граничат, нам есть что предложить друг другу с точки зрения товаров, задействования корейской рабочей силы на территории России, — пояснил парламентарий.

Новиков подчеркнул, что также возможно культурное сотрудничество. Он обратил внимание, что в России растет интерес к культурам Востока. Кроме того, по его словам, в КНДР любят советские песни и балет. Он отметил, что интересно и сотрудничество в сфере туризма.

У [Северной] Кореи есть свой достаточно развитый военно-промышленный комплекс. В свое время этот комплекс создавался при содействии СССР. И пятое — политическое сотрудничество. Это будет справедливый мир без агрессии, где будет сохраняться суверенитет обеих стран. По всем этим пунктам у нас есть возможность наращивать наше сотрудничество, — заключил депутат.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее призвал активно привлекать рабочую силу из КНДР. Парламентарий отметил, что представители этого государства очень трудолюбивы и упорны. По его мнению, они могли бы внести свой вклад в развитие российской экономики.