«Если женщина хочет, она родит»: глава Минздрава о бесплодии Мурашко заявил, что для роста рождаемости в России женщина должна захотеть рожать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время рабочего визита в Екатеринбург глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что женщине нужно захотеть, чтобы родить. Таким образом глава Минздрава ответил на вопрос о проблеме бесплодия в регионе. Видео со встречи министра с врачами ЦГБ № 20 опубликовал Telegram-канал «Екатское чтиво».

В первую очередь женщина должна хотеть рожать. Я думаю, что если захочет женщина, она родит, — заявил Мурашко, посмеиваясь.

По данным Всемирной организации здравоохранения, проблема бесплодия касается от 48 миллионов пар до 186 миллионов человек в мире. ВОЗ выделила 22 причины женского бесплодия и 16 причин мужского. Сложность этой проблемы усугубляется тем, что у страдающих бесплодием может быть не одно заболевание или его причина, а несколько. В ноябре 2019 года ВОЗ сообщала, что каждая шестая россиянка не может иметь детей.

В России по статистике каждая пятая пара бесплодна. Чтобы стать родителями, многие готовы на все — платить большие деньги, подвергать себя сложным медицинским манипуляциям. Пока одни находятся в постоянном ожидании чуда, другие умело на этом зарабатывают. NEWS.ru ознакомился с подобными историями и спросил у юристов, как можно наказывать медицинских мошенников.