«Если нет хлеба, пусть едят пирожные»: Путин о цинизме Запада Путин обвинил Запад в цинизме на фоне продовольственного кризиса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин на встрече в формате «БРИКС плюс» в режиме видеоконференции обвинил Запад в циничном отношении к продовольственным проблемам, передает ТАСС. Он отметил, что в связи с пандемией коронавируса в мире сократились предложение и спрос на товары и услуги, сильнее всего пострадал рынок продовольствия. Глава государства сравнил политику лидеров некоторых стран на фоне кризиса с равнодушным отношением к гражданам со стороны королевы Франции Марии-Антуанетты.

Путин привел заявление, которое приписывают Марии-Антуанетте, о том, что голодающим стоит «есть пирожные вместо хлеба».

Глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла: «Ну если у них нет хлеба, пусть едят пирожные», — заявил Путин.

По словам главы государства, именно с таким цинизмом страны коллективного Запада подходят к продовольственным проблемам, дестабилизируют глобальное производство сельхозпродукции, вводят ограничения на поставки российских и белорусских удобрений, а также замедляют экспорт товаров на мировые рынки.

Ранее Путин заявил, что Россия может поставить на мировые рынки около 50 млн тонн зерновых благодаря хорошему урожаю. Глава государства также отметил, что Запад искусственно раздувает истерику по поводу проблем с доставкой украинского зерна через Черное море.