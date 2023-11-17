«Если дует, можно и прикрыть»: Путин об окне в Европу Путин: окно в Европу можно и прикрыть, чтобы не простудиться

Фото: Форум объединенных культур

Президент России Владимир Путин

Россия не планирует закрывать окно в Европу, сообщил президент страны Владимир Путин на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, Москва также не намерена ни с кем разрывать отношений. Однако, если из «окна будет дуть», то его можно и прикрыть, «чтобы не простудиться», уверен глава государства.

Когда дует — думаешь, может, прикрыть, чтобы не простудиться, — сказал Путин.

Ранее решение финских властей прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Финляндия создает новые разделительные линии в Европе. Захарова добавила, что подобные действия повлекут за собой ответные меры российской стороны.

Согласно решению правительства Финляндии четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала — прекратят работу с 18 ноября. В кабмине пояснили, что это связано с возрастающим числом граждан третьих стран, прибывающих к «восточной границе» с просьбами о предоставлении убежища.

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такой подход большой ошибкой. По его словам, Москва сожалеет, что финские власти пошли на разрушение двусторонних отношений.