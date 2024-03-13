Еще в одном селе Белгородской области взорвался беспилотник ВСУ Гладков: село Гостищево подверглось атаке дронов ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Село Гостищево в Белгородской области подверглось атаке Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По словам губернатора, украинский беспилотник упал в частном жилом секторе и взорвался. Отмечается, что никто из местных жителей не пострадал.

В Яковлевском городском округе атаке ВСУ с помощью БПЛА подверглось село Гостищево — беспилотник противника совершил падение в частном жилом секторе с последующей детонацией. Пострадавших нет. В результате взрыва разрушена хозпостройка в одном домовладении. На месте работают оперативные службы, — говорится в сообщении.

Ранее Гладков рассказал, что беспилотник ВСУ упал и сдетонировал в селе Призначном Белгородской области. По его данным, в результате взрыва никто из местных жителей не пострадал. Глава региона добавил, что в двух частных домовладениях есть разрушения: в одном повреждена кровля, во втором — пристройка и забор. Также взрывом повреждена одна легковая машина. На месте происшествия работают оперативные службы.

До этого Гладков заявил, что за минувшие сутки на территории Белгородской области зафиксировано порядка 320 прилетов снарядов, запущенных со стороны позиций украинских военных. По его словам, удары ВСУ наносились по 16 из 21 района региона.