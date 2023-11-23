«Еще одно преступление неонацистов в Киеве»: Захарова об убийстве Максудова Захарова назвала убийство журналиста Максудова «еще одним преступлением Киева»

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Цветы у портрета корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова на входе в здание ВГТРК

Убийство корреспондента «России 24» Бориса Максудова стало еще одним тяжким преступлением неонацистского режима в Киеве, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте дипведомства, виновные в гибели журналиста не смогут уйти от ответственности.

Жестокое убийство Максудова — еще одно тяжкое преступление неонацистского режима в Киеве, на совести которого многие тысячи жизней мирных граждан. Убеждены, что оно не останется безнаказанным. Виновным не удастся уйти от справедливого законного возмездия, — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Киев ведет настоящую охоту на российских журналистов и военных корреспондентов, рассматривая их в качестве приоритетных целей. Как отметила Захарова, Украина использует террористические методы устранения безоружных корреспондентов, операторов и фотографов, не опасаясь критики со стороны Запада.

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал гибель Максудова, попавшего под обстрел Вооруженных сил Украины в Запорожской области, большой трагедией для всего журналистского корпуса. По его словам, корреспондент профессионально и мужественно выполнял задачи в зоне спецоперации, объективно освещая обстановку.