Еще одна дочь Кадырова получила медаль за заслуги перед республикой Дочери Кадырова Табарик вручили медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой»

Фото: t.me/RKadyrov_95

Табарик Кадырова

Дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Табарик вручили медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой», сообщает пресс-служба мэрии Грозного. 19-летняя девушка является учредителем компании «Ирс групп». Как подчеркнули в городской администрации, под руководством Табарик Кадыровой в регионе проводится масштабная работа по повышению инвестиционной привлекательности и развитию предпринимательства.

Сердечно поздравляем внучку первого президента ЧР Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова Табарик Кадырову с вручением медали «За заслуги перед Чеченской Республикой». Являясь учредителем компании «Ирс групп», Табарик Рамзановна проявила себя как инициативный и эффективный руководитель, стремящийся к высоким результатам на вверенном направлении, — сказано в сообщении.

Ранее старшая дочь Кадырова Айшат получила орден Донецкой Народной Республики. 25-летняя девушка посещала российский регион в рамках гуманитарной миссии, навещала бойцов из Чечни на передовой и отправляла делегации для передачи помощи нуждавшимся жителям ДНР. Айшат Кадырова занимает должность вице-премьера правительства ЧР по социальному блоку.

Старший сын Кадырова Ахмат ранее стал региональным министром по делам молодежи. 18-летнему юноше также присвоили орден Кадырова. По словам председателя парламента республики Магомеда Даудова, несмотря на молодой возраст, Ахмат зарекомендовал себя эффективным и исполнительным представителем команды.