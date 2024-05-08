Еще один украинский БПЛА сбили над российским регионом МО РФ: средствами ПВО сбит украинский дрон в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дежурные средства ПВО сбили над территорией Белгородской области украинский беспилотный летательный аппарат, сообщили в Минобороны России. Как отмечается, атака была предпринята около 17:20 мск с использованием БПЛА самолетного типа. Это уже седьмая попытка ВСУ атаковать российский регион за день.

Около 17:20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ на село Ровенек. По его словам, удар нанесен с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва никто не пострадал, в одном частном жилом домовладении выбиты окна и поврежден фасад.

Перед этим глава региона сообщил, что ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Малиновка. Повреждения получил грузовой автомобиль, никто из мирных жителей не пострадал.

Военный эксперт Андрей Марочко обратил внимание, что ВСУ стали чаще обстреливать именно гражданские объекты. Он предполагает, что таким образом Киев пытается оправдать поставки западного оружия.