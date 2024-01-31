Еще один потенциальный кандидат снялся с президентской гонки Андрей Богданов вышел из президентской гонки после сдачи подписей в ЦИК

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Андрей Богданов

Основатель партии «Российская партия свободы и справедливости» Андрей Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки, сообщило РИА Новости со ссылкой на зампреда Центризбиркома РФ Николая Булаева. За пару часов до этого Богданов сдал в ЦИК подписи в свою поддержку, собранные для регистрации кандидатом на выборах.

Мы сегодня утром принимали документы <...> Андрея Владимировича, и он написал заявление о сложении полномочий кандидата в президенты и выходе из президентской кампании, — сказал Булаев.

Партия Богданова утром предоставила в ЦИК 20 коробок с 105 тысячами подписей. По словам политика, всего его команде удалось собрать более 168 тысяч подписей.

Ранее председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов. Политик призвал россиян голосовать за действующего президента РФ Владимира Путина.

Глава коммуникационного холдинга Евгений Минченко ранее предположил, что в избирательные бюллетени будут включены четыре зарегистрированных на сегодняшний день кандидата. По мнению эксперта, помимо Путина, это будут кандидаты от партий Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»). Политолог Василий Зорин, в свою очередь, допустил, что до дня голосования также дойдет лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович.