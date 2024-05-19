Еще один беспилотник ударил по Белгородской области МО РФ: средства ПВО сбили еще один беспилотник над Белгородской областью

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины снова ударили по объектам на территории Белгородской области, задействовав один беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили дрон около 07:40 по московскому времени.

Около 07:40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — заявили в ведомстве.

Ранее Минобороны России сообщило об атаке украинских войск сразу на несколько регионов страны в ночь с 18 на 19 мая. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник над Крымом. Еще три дрона нейтрализовали над Белгородской областью и 57 — над Краснодарским краем.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе ВСУ на регион. При ударе загорелась кровля храма Сергея Радонежского, возведенного в 1846 году. Два мирных жителя получили осколочные ранения.