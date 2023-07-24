«Еще и некрофилы»: Захарова о попытке украсть останки советского разведчика Захарова назвала пытавшихся похитить останки Героя СССР Кузнецова некрофилами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова в разговоре с «Известиями» назвала некрофилами злоумышленников, которые пытались украсть останки советского разведчика Николая Кузнецова. Разведчик похоронен на Холме Славы во Львове.

Помимо того что это нацистский и террористический режим, они еще и некрофилы, — заявила Захарова.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что попытка украсть останки Кузнецова закончилась провалом, расследование инцидента передано полиции. Он уточнил, что городу «Кузнецов не нужен», однако просто так его останки власти отдавать не собираются.

До этого ветеранские организации России неоднократно обращались к властям Львова с просьбой о передаче останков Кузнецова. Суд дважды выносил решение в их пользу, однако Садовый отказывался выполнять его постановления.

Ранее неизвестные украли 13 бронзовых колоколов с мемориала российского адмирала Федора Ушакова в Болгарии. По информации Болгарского национального телевидения, они находились в собственности исторического музея города Каварна. Вес каждого из похищенных колоколов составляет около 10 килограммов.