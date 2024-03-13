Еще два беспилотника ВСУ ликвидировали на подлете к российскому региону Минобороны: ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаковать Белгородскую область, сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, ПВО сбила два беспилотника над регионом.

Около 15:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, — уточнили в МО.

Минобороны РФ также сообщало, что российские системы противовоздушной обороны ночью и утром 13 марта нейтрализовали 58 украинских дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях. Больше всего БПЛА пришлось на Воронежскую область, регион пытались атаковать 29 летательных аппаратов.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что активизация атак диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) со стороны Украины, а также беспилотников ВСУ накануне выборов в России была ожидаемой. Он рассказал, что российские военные предпринимают ответные действия.