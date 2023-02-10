ЕС покусился на ресурсы Центральной Азии МИД России: ЕС хочет подобраться к ресурсам Центральной Азии для замещения поставок из РФ

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Евросоюз хочет подобраться к природным ресурсам Центральной Азии и создать коридор в обход России, заявил РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник. По словам дипломата, таким образом ЕС намерен заместить поставки из РФ, обуславливая соответствующую работу внедрением своих стандартов.

Прекрасно видим стремление ЕС превратить регион в транзитно-транспортный коридор Восток — Запад в обход России, подобраться к его природным ресурсам, чтобы заместить поставки из нашей страны. Брюссель обусловливает все это внедрением своих стандартов управления, коммуникаций и логистики. А это — дорогое удовольствие, — сказал Стерник.

В декабре прошлого года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам поездки в Центральную Азию заявил о планах ЕС по строительству транспортных коридоров в обход России. В частности, речь шла о Транскаспийском транспортном маршруте, развитие которого Боррель обсуждал с руководством Казахстана.

Также в конце 2022 года Евросоюз заявил о планах проведения переговоров с Таджикистаном на предмет расширения партнерства. В коммюнике, которое распространил Совет ЕС, говорилось, что сотрудничество с Таджикистаном призвано обеспечить платформу для развития торговли и инвестиций.