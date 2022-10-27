Путин: Ереван пошел своим путем в вопросе Карабаха Путин: Россия предлагала Армении план по Карабаху, но она решила пойти своим путем

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Россия в течение многих лет предлагала Армении решить вопрос Карабаха путем передачи Баку пяти районов, откуда ушли люди, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Но Ереван пошел своим путем, отметил он. Президент добавил, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном нужен, но Россия не может ничего навязывать и диктовать.

Мы в течение многих лет вели диалог с армянской стороной и предлагали урегулировать вопрос, связанный с Карабахом, следующим образом. Ведь Армения фактически контролировала семь районов Азербайджана. Мы говорили: давайте будем двигаться к нормализации отношений. На каком-то этапе договоримся с азербайджанской стороной — отдайте пять районов, ну они не нужны, они просто пустуют, там люди ушли, фактически изгнаны были с этих территорий. Зачем их держать? Смысла никакого нет... Но армянское руководство пошло своим путем. Как известно, это привело к той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, — сказал Путин.

Ранее Путин в ходе саммита стран СНГ предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну встретиться в России. По его словам, они могут сами согласовать дату и выбрать для проведения переговоров Москву, Санкт-Петербург, Сочи или любой другой город.

Путин также подчеркнул, что российская сторона всегда искренне стремилась урегулировать любые конфликты, в том числе в Карабахе.