Эрдоган попросил Путина дать шанс переговорам с Украиной

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в понедельник телефонный разговор со свои российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры обсудили ситуацию на Украине и продление «продуктовой сделки», сообщил турецкий государственный телеканал TRT Haber. Эрдоган попросил Путина дать шанс переговорам с Украиной и заверил, что Анкара может стать посредником в решении конфликта.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы были оценены последние события, — сообщил телеканал.

Эрдоган в разговоре с Путиным заявил, что Анкара готова стать посредником по Украине, считает, что нужно дать еще шанс переговорам. Путин, в свою очередь, предупредил Эрдогана, что Россия выносит вопрос о диверсии на нитках «Северного потока» на срочное обсуждение Совбеза ООН. Кроме того, в разговоре с Эрдоганом президент РФ отметил необходимость выполнения зерновой сделки, включая снятие барьеров для поставок продовольствия и удобрений из России на мировые рынки.

Ранее Эрдоган прокомментировал прошедшие в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях референдумы о присоединении к России. Он выразил «беспокойство» по поводу того, что эти регионы могут стать частью РФ, поскольку, по его словам, российский лидер Владимир Путин всегда осуществляет задуманное.