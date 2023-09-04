Эрдоган намерен обсудить с Путиным новые условия ООН по зерновой сделке

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Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным зерновую сделку с учетом новых условий ООН, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в политических кругах в Анкаре. По данным агентства, основной темой для разговора станет жизнеспособность сделки. Обе стороны переговоров намерены тщательно изучить предложения, подготовленные специалистами ООН.

Безусловно, основной темой предстоящих переговоров в Сочи станет жизнеспособность прежней зерновой сделки, — рассказал источник.

Отмечается, что новые предложения ООН включают в себя положение по снятию ограничений для российских производителей продовольствия. В организации также предлагают начать работу по оценке ущерба, нанесенного аммиачному трубопроводу и по переподключению Россельхозбанка к системе SWIFT. В офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша подтвердили, что предложения организации были направлены российской стороне.

Турецкие эксперты оценивают вероятность возобновления зерновой сделки как крайне низкие. По их словам, Россия ждет от ООН ответ о снятии рестрикций, однако организация не может удовлетворить это желание из-за заинтересованности США в продолжении действия ограничительных мер.