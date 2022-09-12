ЕР заявила о предварительном лидерстве на муниципальных выборах в Москве В «Единой России» заявили о предварительном лидерстве на муниципальных выборах в Москве

Фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/Global Look Press

Партия «Единая Россия» заявила, что лидирует на муниципальных выборах в Москве по предварительным данным дистанционного электронного голосования. Более 1100 выдвинутых партией человек должны получить мандаты депутатов, сообщается в Telegram-канале партии.

На данный момент, по предварительным подсчетам результатов, в ДЭГ лидируют кандидаты от «Единой России». Свыше 1100 муниципальных депутатов, выдвинутых «Единой Россией», получат мандаты депутатов, — подчеркивается в сообщении.

Избирательные участки в Москве закрылись 11 сентября в 20:00. Итоги онлайн-голосования расшифровали меньше чем за час. Общая явка к 18:00 составила 32,8%. Всего в столице в течении трех дней проходили выборы в 125 из 146 муниципальных образований.

Ранее стало известно, что председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прокомментировал предварительные результаты фракции на выборах. По его словам, результаты, включая экзитполы, свидетельствуют о достойном выступлении «Единой России» во всех регионах.