ЕР попросила уравнять выплаты мобилизованным за счет федерального бюджета

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой уравнять выплаты мобилизованным и добровольцам в рамках не менее 195 тысяч рублей. Расходы на эти подъемные Турчак предлагает компенсировать региональным бюджетам из федерального, пишет «Коммерсант».

Также секретарь генсовета ЕР предлагает помочь властям регионов в реализации других мер поддержки мобилизованных, которые партия хочет сделать едиными для всех участников боевых действий. В послании премьеру Турчак ссылается на то, что меры помощи участникам СВО, как правило, зависят от финансовых возможностей регионов. И это порождает у людей, участвующих в выполнении боевых задач и рискующих жизнью ради защиты Родины чувство социальной несправедливости.

Поэтому единоросс считает возможным перенести некоторые меры на федеральный уровень. Прежде всего, это минимальный размер выплат в сумме 195 тысяч рублей, так как он сейчас варьируется от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Но найти деньги на эти выплаты смогли не все регионы, поэтому где-то сумма подъемных существенно ниже, а где-то от них и вовсе отказались в пользу других мер поддержки.

Среди других мер поддержки Турчак предлагает исключить начисление процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам в период «кредитных каникул», установить бесплатное двухразовое питание для учащихся детей участников СВО, предоставить им и их семьям право на получение бесплатной юридической помощи.

Ранее сообщалось, что депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева и Вадим Деньгин внесут 2 ноября на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о выплате призывникам из числа вышедших в отставку военных пенсии за выслугу лет.