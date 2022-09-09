«Эпоха паразитизма закончилась»: Володин высказался о будущем Запада Володин: потолок цен на импорт российского газа станет для Запада «полом»

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

Решением ввести «потолок» цен на российские нефть и газ страны G7 подтвердят неэффективность введенных против Москвы санкций, написал в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, за рубежом уже осознали зависимость от топлива из РФ и в случае введения потолка цен Европа больше не сможет существовать как «паразит», покупая энергоресурсы «по дешевке» и эксплуатируя остальной мир.

Страны G7 не смогут больше существовать за счет эксплуатации остального мира, покупая у России и других государств ресурсы по дешевке. Эпоха их паразитизма закончилась, — написал Володин.

Спикер Госдумы добавил, что за рубежом осознали зависимость от России. По его словам, на это указывает провалившаяся попытка заместить энергоресурсы и отказ Брюсселя и Вашингтона от их полного запрета.

Кроме того, Володин считает, что для Запада потолок цен на газ может оказаться «полом». Он добавил, что «80% населения планеты не поддерживает санкции против России», а значит, какой будет стоимость энергоресурсов — решат рынок и договорные обязательства.

Ранее Еврокомиссия предложила ограничить цены на закупки российского газа на уровне €50 за мегаватт-час, или $520 за тысячу кубометров, что почти в пять раз ниже рынка. К чему это может привести, разбирался NEWS.ru.