«Эпидемия разгорается»: власти отклонили закон о серийных доносчиках Депутат Даванков: власти не поддержали закон о наказании серийных доносчиков

В правительстве России не поддержали законопроект о серийных доносчиках, предполагающий введение ответственности за злоупотребление правом обращаться с жалобами в государственные органы, сообщил в своем Telegram-канале автор инициативы вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По его словам, проект будет доработан и вновь внесен на рассмотрение, поскольку ситуация с доносами ухудшается.

Мы доработаем законопроект и внесем его снова. Эпидемия доносов разгорается. Пора с этим заканчивать. Доносчики доходят до абсурда, — написал он.

Даванков в качестве примера привел одну из жалоб, где на человека пожаловались из-за желтого цвета одежды, которая на фоне неба образует сочетание цветов украинского флага. Он подчеркнул, что полицейским приходится реагировать на каждые подобные обращения и готовить официальные ответы, что отнимает их время на борьбу с преступностью. Также вице-спикер Госдумы отметил, что на фоне этого появились серийные доносчики, которые через жалобы пытаются увеличить свою узнаваемость, а также устраивают травлю всех несогласных.