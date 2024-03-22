«Эпицентр производства фейков»: МИД РФ о лжи Лондона из-за пропажи Миддлтон МИД РФ обвинил власти Британии в распространении фейков о ситуации с Миддлтон

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Великобритания закрепила за собой статус «эпицентра производства фейков» из-за череды «вбросов» вокруг ситуации с пропажей супруги наследного принца Уильяма Кейт Миддлтон, сообщил МИД России. В российском ведомстве считают, что в Британии утрачена культура честного диалога между властью и обществом.

Продолжающаяся в Британии конспирологическая кампания... вновь высветила глубоко порочную природу британского политического истеблишмента, в основе которой... стремление полностью контролировать методом массовых медийных манипуляций и фейков общественное мнение в своей стране и далеко за ее пределами, — отметили в министерстве иностранных дел РФ.

Там указали, что в последние месяцы Лондоном была запущена «бесчисленная череда рукотворных сенсаций» и «срежиссированных вбросов». При этом власти Британии обвиняют неугодные СМИ в распространении фейков, добавили в МИД.

Следует однозначно констатировать, что Британия окончательно закрепила за собой статус эпицентра производства фейков в промышленных масштабах, — заключили в российском министерстве.

21 марта представители Кенсингтонского дворца в очередной раз заявили, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон восстанавливается после операции на брюшной полости. Утверждается, что она выздоравливает, а пока временно работает из дома.

Миддлтон не появлялась официально на публике с января 2024 года после не уточненного хирургического вмешательства. При этом дважды в Сети появлялись кадры с ее участием, которые заставили общественность усомниться, что на них действительно изображена принцесса.

Так, 19 марта появилось видео, на котором запечатлены Кейт Миддлтон с супругом, выходящие из фермерского магазина примерно в миле от их дома в Виндзоре. Однако многие не поверили, что женщина на видео является Кейт из-за излишней худобы и непохожей походки.

До этого на странице Миддлтон в соцсети появилось фото принцессы с детьми. После разразившегося скандала оно было удалено. В Кенсингтонском дворце подтвердили, что оно было изрядно отфотошопленно.

Эта непрозрачность королевской семьи запустила в интернете бесчисленное количество теорий заговора о том, куда делась принцесса. Пользователи Сети публикуют свои предположения: от неудачной пластической операции и измен принца Уильяма до приношения в жертву Миддлтон.