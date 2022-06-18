«Энергетическое самоубийство»: Сечин о последствиях санкций для ЕС Сечин: совершаемое Европой энергетическое самоубийство будет иметь долгосрочные последствия

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Газораспределительная станция

Евросоюз, отказываясь от нефти и газа из РФ, стал регионом с самой высокой стоимостью энергии в мире, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе доклада на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Сечин подчеркнул, что совершаемое ЕС энергетическое самоубийство будет иметь долгосрочные последствия. По его словам, которые приводит ТАСС, европейские страны столкнулись с социальной деградацией, введя навязанные им санкции в отношении России.

Инвесторы Франции, Германии и Италии уже потеряли суммарно около $1,6 трлн из-за энергетического самоубийства Европы, — отметил Сечин.

Он пояснил, что от роста цен на энергоносители в мире больше всего пострадают сталелитейная отрасль, а также производители аммиака и удобрений.

3 июня Евросовет утвердил шестой пакет санкций против России и Белоруссии. Новые ограничения коснулись импорта сырья, российских банков и СМИ. Ограничения предусматривают отказ от ввоза нефти и нефтепродуктов из РФ, который будет реализован в течение 6–8 месяцев. Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк отключат от SWIFT, а телеканалам «Россия 24», «Россия РТР» и «РТР Планета» запретят вещание в Европе.