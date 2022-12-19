«Ему надо отдыхать»: Песков ответил украинскому генералу Песков ответил на заявление Залужного о военном союзе РФ и Белоруссии словами «ему надо отдыхать»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал главкому ВСУ Валерию Залужному отдохнуть в ответ на заявление генерала о готовящейся совместной операции ВС РФ и Белоруссии. По мнению Пескова, подобные слова главнокомандующего свидетельствуют о том, что он «переработал».

Как зовут генерала? Ему надо отдыхать. Переработал, — заявил Песков.

Ранее пресс-служба Минобороны Белоруссии сообщила о том, что национальные войска завершили мероприятия по проверке боевой готовности. Боевое слаживание проводилось под руководством госсекретаря Совбеза страны Александра Вольфовича по поручению президента Александра Лукашенко.

До этого замначальника оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что власти Белоруссии готовятся к войне против Украины. Он отметил, что в приграничных населенных пунктах формируются штабы теробороны. Кроме того, продлен запрет на посещение территорий, граничащих с Киевской и Черниговской областями. По мнению Громова, эти факторы являются признаком скорого начала боевых действий.