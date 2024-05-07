Ельцин, Путин и Медведев: лучшие фото с инаугураций всех президентов России

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7 мая Владимир Путин в пятый раз станет президентом России. Он был вновь избран на этот пост по итогам выборов, которые состоялись в марте. Путин получил голоса более 87% граждан РФ. Инаугурация главы государства пройдет в Большом Кремлевском дворце, где принимали присягу все лидеры страны.

В июле 1991 года Борис Ельцин стал первым президентом России. Церемония его вступления в должность прошла в рамках Съезда народных депутатов РСФСР. Вторая инаугурация Ельцина состоялась в августе 1996-го.

Следующим президентом, принесшим присягу в Большом Кремлевском дворце, стал Владимир Путин. На церемонии, прошедшей в мае 2000-го, присутствовали около полутора тысяч человек. В 2004 году состоялась вторая инаугурация президента, которая стала самой короткой в истории, так как продлилась всего 25 минут.

В мае 2008-го главой РФ стал Дмитрий Медведев. Тогда действующий президент впервые передал полномочия избранному коллеге. Эту же процедуру провели в 2012-м, когда Путин вновь победил на выборах. В 2018-м Владимир Владимирович вступил в должность президента в четвертый раз.

Лучшие моменты с церемоний инаугурации глав РФ — в фотогалерее NEWS.ru.