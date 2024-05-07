7 мая Владимир Путин в пятый раз станет президентом России. Он был вновь избран на этот пост по итогам выборов, которые состоялись в марте. Путин получил голоса более 87% граждан РФ. Инаугурация главы государства пройдет в Большом Кремлевском дворце, где принимали присягу все лидеры страны.
В июле 1991 года Борис Ельцин стал первым президентом России. Церемония его вступления в должность прошла в рамках Съезда народных депутатов РСФСР. Вторая инаугурация Ельцина состоялась в августе 1996-го.
Следующим президентом, принесшим присягу в Большом Кремлевском дворце, стал Владимир Путин. На церемонии, прошедшей в мае 2000-го, присутствовали около полутора тысяч человек. В 2004 году состоялась вторая инаугурация президента, которая стала самой короткой в истории, так как продлилась всего 25 минут.
В мае 2008-го главой РФ стал Дмитрий Медведев. Тогда действующий президент впервые передал полномочия избранному коллеге. Эту же процедуру провели в 2012-м, когда Путин вновь победил на выборах. В 2018-м Владимир Владимирович вступил в должность президента в четвертый раз.
Лучшие моменты с церемоний инаугурации глав РФ — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Yuri Abramotchkin/Russian Look/Global Look Press
Инаугурация первого президента РСФСР Бориса Николаевича Ельцина. Торжественное заседание Съезда народных депутатов, посвященного его вступлению в должность
Фото: Борис Кауфман/РИА Новости
Михаил Сергеевич Горбачев поздравляет Бориса Николаевича Ельцина во время его инаугурации на пост президента РСФСР, 10 июля 1991 года
Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости
9 августа 1996 года. Кремлёвский Дворец съездов. Торжественная церемония вступления в должность вновь избранного президента РФ Бориса Ельцина
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин (слева) и первый президент РФ Борис Ельцин (справа) стоят на Красном крыльце в день инаугурации В. Путина, 7 мая 2000 года
Фото: Владимир Родионов/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин (в центре), патриарх Московский и Всея Руси Алексий II (справа) и первый президент РФ Борис Ельцин (слева) на инаугурации Владимира Путина, 2000 год
Фото: Алексей Панов/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин направляется на Соборную площадь Кремля во время церемонии официального вступления в должность, 7 мая 2004 года
Фото: Владимир Родионов/РИА Новости
Официальное вступление в должность президента России Владимира Путина, 2004 год
Фото: Алексей Панов/РИА Новости
Президент России Владимир Путин посетил Благовещенский собор Московского Кремля по окончании церемонии официального вступления в должность, 2004 год
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
07 мая 2008-го. Президент России Дмитрий Медведев с супругой Светланой в Благовещенском соборе Московского Кремля по окончании церемонии официального вступления в должность президента РФ
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
07 мая 2008-го. Президент России Владимир Путин (слева) во время торжественной церемонии вступления в должность президента России Дмитрия Медведева (справа)
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
07 мая 2008-го. Президент России Дмитрий Медведев (справа) во время торжественной церемонии вступления в должность президента России
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
7 мая 2012-го. Президент РФ Владимир Путин (слева) во время церемонии инаугурации. Справа - Дмитрий Медведев
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
7 мая 2012-го. Супруга президента РФ Людмила Путина, Светлана Медведева, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, вдова первого президента РФ Наина Ельцина (справа налево)
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин (слева) принимает парад Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля. Справа - Дмитрий Медведев
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
7 мая 2012-го. Президент России Владимир Путин с супругой Людмилой после церемонии вступления в должность в Благовещенском соборе Кремля, где патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен по случаю инаугурации президента РФ В. Путина
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
7 мая 2012-го. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева) совершает молебен в Благовещенском соборе Кремля после церемонии вступления в должность президента России Владимира Путина
Фото: kremlin.ru
7 мая 2018-го. Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле