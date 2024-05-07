7 мая Владимир Путин в пятый раз станет президентом России. Он был вновь избран на этот пост по итогам выборов, которые состоялись в марте. Путин получил голоса более 87% граждан РФ. Инаугурация главы государства пройдет в Большом Кремлевском дворце, где принимали присягу все лидеры страны.

В июле 1991 года Борис Ельцин стал первым президентом России. Церемония его вступления в должность прошла в рамках Съезда народных депутатов РСФСР. Вторая инаугурация Ельцина состоялась в августе 1996-го.

Следующим президентом, принесшим присягу в Большом Кремлевском дворце, стал Владимир Путин. На церемонии, прошедшей в мае 2000-го, присутствовали около полутора тысяч человек. В 2004 году состоялась вторая инаугурация президента, которая стала самой короткой в истории, так как продлилась всего 25 минут.

В мае 2008-го главой РФ стал Дмитрий Медведев. Тогда действующий президент впервые передал полномочия избранному коллеге. Эту же процедуру провели в 2012-м, когда Путин вновь победил на выборах. В 2018-м Владимир Владимирович вступил в должность президента в четвертый раз.

Лучшие моменты с церемоний инаугурации глав РФ — в фотогалерее NEWS.ru.

Инаугурация первого президента РСФСР Бориса Николаевича Ельцина. Торжественное заседание Съезда народных депутатов, посвященного его вступлению в должность

Фото: Yuri Abramotchkin/Russian Look/Global Look Press

Инаугурация первого президента РСФСР Бориса Николаевича Ельцина. Торжественное заседание Съезда народных депутатов, посвященного его вступлению в должность

Михаил Сергеевич Горбачев поздравляет Бориса Николаевича Ельцина во время его инаугурации на пост президента РСФСР, 10 июля 1991 года

Фото: Борис Кауфман/РИА Новости

Михаил Сергеевич Горбачев поздравляет Бориса Николаевича Ельцина во время его инаугурации на пост президента РСФСР, 10 июля 1991 года

9 августа 1996 года. Кремлёвский Дворец съездов. Торжественная церемония вступления в должность вновь избранного президента РФ Бориса Ельцина

Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

9 августа 1996 года. Кремлёвский Дворец съездов. Торжественная церемония вступления в должность вновь избранного президента РФ Бориса Ельцина

Президент РФ Владимир Путин (слева) и первый президент РФ Борис Ельцин (справа) стоят на Красном крыльце в день инаугурации В. Путина, 7 мая 2000 года

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин (слева) и первый президент РФ Борис Ельцин (справа) стоят на Красном крыльце в день инаугурации В. Путина, 7 мая 2000 года

Президент РФ Владимир Путин (в центре), патриарх Московский и Всея Руси Алексий II (справа) и первый президент РФ Борис Ельцин (слева) на инаугурации Владимира Путина, 2000 год

Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин (в центре), патриарх Московский и Всея Руси Алексий II (справа) и первый президент РФ Борис Ельцин (слева) на инаугурации Владимира Путина, 2000 год

Президент РФ Владимир Путин направляется на Соборную площадь Кремля во время церемонии официального вступления в должность, 7 мая 2004 года

Фото: Алексей Панов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин направляется на Соборную площадь Кремля во время церемонии официального вступления в должность, 7 мая 2004 года

Официальное вступление в должность президента России Владимира Путина, 2004 год

Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

Официальное вступление в должность президента России Владимира Путина, 2004 год

Президент России Владимир Путин посетил Благовещенский собор Московского Кремля по окончании церемонии официального вступления в должность, 2004 год

Фото: Алексей Панов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин посетил Благовещенский собор Московского Кремля по окончании церемонии официального вступления в должность, 2004 год

07 мая 2008-го. Президент России Дмитрий Медведев с супругой Светланой в Благовещенском соборе Московского Кремля по окончании церемонии официального вступления в должность президента РФ

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

07 мая 2008-го. Президент России Дмитрий Медведев с супругой Светланой в Благовещенском соборе Московского Кремля по окончании церемонии официального вступления в должность президента РФ

07 мая 2008-го. Президент России Дмитрий Медведев в Кремле

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

07 мая 2008-го. Президент России Дмитрий Медведев в Кремле

07 мая 2008-го. Президент России Владимир Путин (слева) во время торжественной церемонии вступления в должность президента России Дмитрия Медведева (справа)

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

07 мая 2008-го. Президент России Владимир Путин (слева) во время торжественной церемонии вступления в должность президента России Дмитрия Медведева (справа)

07 мая 2008-го. Президент России Дмитрий Медведев (справа) во время торжественной церемонии вступления в должность президента России

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

07 мая 2008-го. Президент России Дмитрий Медведев (справа) во время торжественной церемонии вступления в должность президента России

7 мая 2012-го. Президент РФ Владимир Путин (слева) во время церемонии инаугурации. Справа - Дмитрий Медведев

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

7 мая 2012-го. Президент РФ Владимир Путин (слева) во время церемонии инаугурации. Справа - Дмитрий Медведев

7 мая 2012-го. Супруга президента РФ Людмила Путина, Светлана Медведева, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, вдова первого президента РФ Наина Ельцина (справа налево)

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

7 мая 2012-го. Супруга президента РФ Людмила Путина, Светлана Медведева, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, вдова первого президента РФ Наина Ельцина (справа налево)

Президент РФ Владимир Путин (слева) принимает парад Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля. Справа - Дмитрий Медведев

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин (слева) принимает парад Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля. Справа - Дмитрий Медведев

7 мая 2012-го. Президент России Владимир Путин с супругой Людмилой после церемонии вступления в должность в Благовещенском соборе Кремля, где патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен по случаю инаугурации президента РФ В. Путина

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

7 мая 2012-го. Президент России Владимир Путин с супругой Людмилой после церемонии вступления в должность в Благовещенском соборе Кремля, где патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен по случаю инаугурации президента РФ В. Путина

7 мая 2012-го. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева) совершает молебен в Благовещенском соборе Кремля после церемонии вступления в должность президента России Владимира Путина

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

7 мая 2012-го. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева) совершает молебен в Благовещенском соборе Кремля после церемонии вступления в должность президента России Владимира Путина

7 мая 2018-го. Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле

Фото: kremlin.ru

7 мая 2018-го. Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле

7 мая 2018-го. Владимир Путин приносит присягу народу России

Фото: kremlin.ru

7 мая 2018-го. Владимир Путин приносит присягу народу России

7 мая 2018-го. Владимир Путин приносит присягу народу России

Фото: kremlin.ru

7 мая 2018-го. Владимир Путин приносит присягу народу России

7 мая 2018-го. Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России

Фото: kremlin.ru

7 мая 2018-го. Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России

7 мая 2018-го. Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России

Фото: kremlin.ru

7 мая 2018-го. Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России