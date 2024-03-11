Экстренным службам могут разрешить таранить другие автомобили Депутат Колунов предложил разрешить экстренным службам таранить другие авто

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Госдуму внесут законопроект о праве экстренных служб таранить неправильно припаркованные автомобили, рассказал автор инициативы член комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, которые приводит РИА Новости, это произойдет примерно в конце апреля — начале мая.

Законопроектом, который сейчас разрабатывается, предлагается внести изменения в Гражданский и Уголовный кодексы, — пояснил он.

До этого инициатива была направлена на рассмотрение главе МЧС России Александру Куренкову. В документе предлагается освободить от ответственности сотрудников экстренных служб при осуществлении ими должностных обязанностей. Речь идет в том числе о пожарных машинах, которые вынуждены таранить автомобили, мешающие проезду к горящим объектам.

Колунов высказывался о своей инициативе еще летом прошлого года. По его словам, пожарных необходимо наделить правом по своему усмотрению устранять препятствия на пути к горящим зданиям. Это нововведение поможет сэкономить драгоценное время для спасения человеческих жизней, уверен он.

Депутат добавил, что в законе уже существует понятие «крайней необходимости», когда речь идет о спасении жизней, поэтому возможность сдвигать мешающие автомобили у пожарных есть и сейчас. Однако на практике возникают сложные юридические последствия, пояснил он.