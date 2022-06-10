Российские экспортеры больше не обязаны продавать 50% валютной выручки Правкомиссия отменила требование к экспортерам о продаже 50% валютной выручки

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Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России постановила с 10 июня отменить обязательную продажу 50% валютной выручки для сырьевых и несырьевых контрактов, сообщается на сайте Министерства финансов РФ. Отмечается, что решение распространяется на любую валюту.

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России (...) приняла решение отменить требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки, — говорится в сообщении.

Ранее президент России подписал указ, в рамках которого экспортеры теперь обязаны продавать зарубежную валюту «в размере, определенном правительственной комиссией, в срок, установленный Советом директоров Центрального банка». До этого правкомиссия снизила требование об обязательной продаже валютной выручки экспортёров с 80% до 50%. В Минфине сообщили, что это связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке.

Комиссия правительства РФ по контролю за иностранными инвестициями ранее с 6 июня разрешила экcпортерам зачислять валютную выручку на счета в зарубежных банках.