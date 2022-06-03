Эксперт рассказал, почему нереально перемирие на Украине Дипломат Винокуров: Украина не понимает «жестов доброй воли», используя их в военных целях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров заявил, что Россия сейчас не может пойти на перемирие на Украине. Киев не понимает таких «жестов доброй воли» и использует их для перегруппировки войск и подготовки к новым столкновениям, отметил он в беседе с РИА Новости.

Профессор Дипломатической академии МИД РФ подчеркнул, что на время переговоров боевые действия приостанавливаются, такие шаги предусматривает дипломатия.

Изначально мы пытались пойти по этому пути, отказавшись от наступления на Киевском, Сумском и Черниговском направлениях. Что же мы получили взамен? Украинская сторона использовала эту паузу для перегруппировки войск, пополнения резервов армии и националистических подразделений, получения военно-технической помощи от Запада, — подчеркнул дипломат.

По его мнению, сам факт начала спецоперации свидетельствует о кризисе дипломатии. Однако, считает профессор, стороны всё равно сядут за стол переговоров. Винокуров уверен, что к тому времени Москва достигнет всех задач спецоперации. Об этом говорит спад интереса в Европе к Киеву и то, что реальную пользу от ситуации на Украине получают только США, добавил Винокуров.

Америка в отличие от стран Европы особо ничего не теряет, при этом питая напрасные надежды истощить Россию, — констатировал эксперт.

Ранее стало известно, что член научного совета при Совбезе РФ Константин Затулин заявил: в ходе спецоперации на Украине России необходимо взять под свой контроль дополнительно Николаевскую, Одесскую и Харьковскую области. Депутат также поддерживает инициативу по выдаче российского гражданства жителям Запорожской и Херсонской областей.