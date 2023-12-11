Эксперт назвал способ стабилизировать цены на яйца Депутат ГД Лисовский: для стабилизации цен на яйца нужно реформировать отрасль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для стабилизации цен на яйца и курицу необходима реформа отрасли, заявил в беседе с NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции кандидат филологических наук Сергей Лисовский. По его мнению, следует внедрять подход, практикуемый сегодня в западных странах, а ранее использовавшийся в СССР.

Необходимо переходить к системе гарантированного дохода, как работают все ведущие западные страны. Когда ты не субсидируешь что-то, а гарантируешь доход. И фермер знает, что он получит свою прибыль, так как будет определенная цена продукта. И если цена будет ниже, то государство эту разницу компенсирует, — сказал парламентарий.

В качестве примера он привел Канаду. По его словам, там власти закупают у сельхозпроизводителей молоко по высокой цене, а населению его продают по более низкой. В итоге производство остается всегда рентабельным, стабильным и прогнозируемым.

Ранее генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева заявила, что в повышении цен на яйца виновны ретейлеры. По ее словам, отпускная цена на яйца за 11 месяцев 2023 года поднялась лишь на 10%, а остальное — наценка торговых сетей. Бобылева также отметила, что, несмотря на рост цен, яйца все равно остаются самым доступным источником белка в России.