Экс-замминистра обороны Иванову могут вернуть арестованное имущество Адвокат Исецкий: Тимуру Иванову могут вернуть арестованное имущество

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Арестованное имущество замминистра обороны РФ Тимура Иванова могут вернуть ему после вынесения приговора и его вступления в законную силу, рассказал ТАСС адвокат Эдуард Исецкий. По его словам, после этого возможно и снятие ареста с имущества родственников генерала, если будет доказана непричастность обвиняемого к их арестованному имуществу.

Снятие ареста с имущества обвиняемого по уголовному делу возможно в двух случаях. В первом случае при вынесении приговора и после вступления его в законную силу, тогда суд отдельно укажет это в тексте приговора. Во втором случае снять арест возможно, только доказав отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу, — отметил он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что прокуратура Тверской области провела комплексную проверку усадьбы в деревне Панкратово, которая, как утверждается, принадлежит Тимуру Иванову. По данным канала, сотрудники надзорного ведомства выясняли, было ли законным решение обнести забором участок площадью восемь гектаров вплотную к береговой линии.

Также известно, что суд арестовал внедорожник Chevrolet Suburban, Mercedes-Benz V-класса и спортивный мотоцикл MV Agusta экс-замминистра обороны, который взят под стражу по делу о взятке. Все три транспортных средства он переоформил на других лиц. Оба автомобиля были записаны в декларации чиновника за 2019 год, но в феврале 2023 года их перерегистрировали на бывшую жену — Светлану Иванову. Мотоцикл появился у замминистра в 2019 году, в 2022 году Иванов переоформил его на отца.

До этого на продажу за 2,5 млн рублей выставлен внедорожник Chevrolet Suburban Светланы Ивановой, который был на ремонте после аварии. У автомобиля есть повреждения, характерные для лобового столкновения.