Экс-замглавы Минэнерго России подозревается в получении крупной взятки Экс-замглавы Минэнерго России Тихонов подозревается в получении взятки в 227 млн рублей

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Бывший замминистра энергетики РФ Анатолий Тихонов подозревается в получении взятки в размере 227 млн рублей через посредников. Он обвиняется в том, что оказывал содействие при заключении государственных контрактов, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Предварительным следствием установлено, что Тихонов получил взятку в сумме порядка 227 млн рублей через посредников за помощь при заключении государственных контрактов. При этом в схеме использовались счета в зарубежных банках, — говорится в сообщении.

Следствие установило причастность бывшего директора ФГБУ «РЭА», Тихонова, его советника Романа Рыжкова и вице-президентов АО «Ланит» Владимира Макарова и Виктора Серебрякова к хищению 603 млн рублей. Согласно материалам дела, эти средства были выделены на создание информационной системы.

Фигурантам дела, арестованным в сентябре 2020 года, предъявлены обвинения в мошенничестве. Тихонов был назначен замглавы Минэнерго летом 2019-го. Его освободили от должности в апреле 2021 года.

Ранее в СУ СК РФ по Новосибирской области сообщили, что начальник отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции Центрального райотдела полиции Новосибирска Александр Умеров получил взятку в размере 500 тысяч рублей. За эти деньги он должен был обеспечить покровительство лиц, занимающихся игорной деятельностью.