Экс-сенатор объяснил, почему РФ не ведет ковровые бомбардировки на Украине Экс-сенатор Клинцевич заявил, что ВС России не ставят цель проводить ковровые бомбардировки на Украине

Фото: МО РФ

Бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с NEWS.ru заявил, что Вооруженные силы России не проводят ковровые бомбардировки на Украине. По его словам, такую цель российская власть перед собой не ставит, поскольку понимает, что будут огромные человеческие жертвы и разрушения, которые потом придется восстанавливать.

Мы не проводили ковровые бомбардировки с применением всех видов и родов войск. В этом случае можно было в течение нескольких часов зачистить всю инфраструктуру. Но такую цель мы перед собой не ставим, понимая, что будут огромные человеческие жертвы, разрушения, которые придется потом помогать восстанавливать, — сказал Клинцевич.

При этом бывший сенатор подчеркнул, что удары по объектам на украинской территории будут продолжаться, поскольку уговоры киевского режима прекратились.

Мы предупреждаем таким образом, что не потерпим террористические акты. Будем вести СВО в соответствии с правилом: «не можешь сопротивляться — сдайся, а потом домой к близким и родным», — заключил собеседник.

Ранее Клинцевич заявил, что массированный удар российскими ракетами по Украине в рамках СВО стал исправлением ранее совершенных ошибок в ходе специальной военной операции. Как пояснил экс-сенатор, ответ России на действия Киева — это не истерическая реакция, а «ускоренный плановый момент».