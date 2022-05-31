Экс-премьер Украины ответил на судебное расследование

Николай Азаров / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ответил на начало спецрасследования, инициированного украинским судом против него. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что закон не имеет обратной силы, поэтому его преследование нарушает нормы правосудия.

Если эти идиоты, марионетки хотят нарушать Конституцию — они могут делать что угодно, но никакой юридической силы они не имеют, потому что нельзя судить руководителя страны, изобретать новые законы. <...> Действие совершалось 13 лет тому назад, а теперь изобретают новые законы и по этим законам начинают судить человека. Пусть Шольцы, Макроны и все прочие ответят, соответсвует ли это европейскому правосудию, — сказал Азаров.

Он отметил, что Харьковские соглашения были ратифицированы Верховной Радой и подписаны президентом, вступили в силу и имели силу закона.

31 мая украинское ГБР сообщило, что суд инициировал специальное расследование против Азарова за подписание Харьковских соглашений с Россией. По данным ведомства, экс-премьер действовал в интересах России и в ущерб суверенитету Украины.

Ранее Печерский районный суд Киева разрешил арестовать четвертого президента Украины Виктора Януковича за подписание Харьковских соглашений.