Экс-посол РФ в Лондоне рассказал о визите Путина к Елизавете II Экс-посол РФ в Лондоне Карасин назвал визит Путина к Елизавете II «временем надежды»

Фото: Сергей Величкин/ТАСС

Владимир Путин и королева Елизавета II

Королева Елизавета II была достойным монархом, который войдет в историю, рассказал в беседе с NEWS.ru глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол России в Великобритании Григорий Карасин. По его словам, королева обладала совершенным умением общаться с любыми категориями людей, всегда следовала принципу умению слушать и слышать. Карасин вспомнил об историческом визите президента России Владимира Путина в Великобританию в 2003 году по приглашению монарха.

Тогда он (Путин — NEWS.ru) провел четыре дня на территории Великобритании, общался с Елизаветой II и тогдашним премьером Тони Блэром. Это было время всматривания друг в друга, время изучения возможностей и в целом время надежды в наших двусторонних отношениях, но, к сожалению, с тех пор британская политика повернула не в ту сторону, свернула не в тот переулок, — сказал Карасин.

Он напомнил, что лично общался с Елизаветой II, вручал ей верительные грамоты. С королевой связаны многие вещи, за 70 лет в двусторонних отношениях России и Великобритании произошло очень много драматичных и обещающих вещей.

Конечно, эволюция, которая прошла при Елизавете II, от Черчилля, Идена, Блэра к Джонсону и Трасс, вызывает много вопросов. Возвращаясь к личности королевы, она останется в памяти британского народа и международной общественности. Я считаю, что все эмоции по этому поводу очень сжато и емко выражены в соболезнованиях нашего президента, — заявил Карасин.

Станет ли принц Чарльз, который взял себе имя Карл III в знак преемственности, достойной заменой Елизавете II, покажет время, считает экс-посол. Карасин подчеркнул, что это будет сделать «не так просто».

С Чарльзом я общался, меня несколько удивило, почему он превратился из Чарльза в Карла, но он всегда был близок к матери и наверняка будет исповедовать те же принципы общения и ведения политической работы. Все вещи нужно проверять на практике, — подытожил Карасин.

Елизавета II скончалась в Балморале накануне в окружении своей семьи. Ей было 96 лет. После смерти матери принц Чарльз взял себе имя Карл III в знак преемственности.

Владимир Путин выразил соболезнования по случаю кончины британской королевы. Он отметил, что монархиня пользовалась не только любовью подданных, но и авторитетом на политической арене. Глава страны назвал смерть Елизаветы II «тяжёлой, невосполнимой утратой» и пожелал британцам стойкости и мужества, чтобы пережить ее.