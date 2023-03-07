Экс-министр Улюкаев заявил, что получает кайф от жизни «среди людей»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алексей Улюкаев

Экс-глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев рассказал, что получает «кайф» от жизни в статусе «частного человека». В интервью Youtube-каналу «Naidi mamonta» он поделился тем, что ранее никогда себя так не чувствовал, поскольку был отстраненным от жизни.

Я прожил довольно длинную жизнь и никогда не был частным [человеком] . Я был то каким-то немножко отстраненным от жизни, то большим начальником, то зэком. А теперь я человек среди людей. Это удивительный кайф, на самом деле, — сказал Улюкаев.

Он добавил, что сейчас ему нравится ходить по улицам и вести себя, «как все остальные». Кроме того, бывший политик начал больше времени проводить с семьей: его родители стали «старыми и больными», а дети выросли и их необходимо «открывать заново». Улюкаев признался, что теперь вынужден доказывать свою нужность близким и миру вокруг него.

Улюкаев был первым в истории современной России министром, осужденным за уголовное преступление. Занимая пост главы Минэкономразвития, он получил взятку в размере $2 млн в офисе «Роснефти», предположительно, за положительную оценку сделки по выкупу компанией половины акций «Башнефти».

В 2017 году Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строго режима и штрафу в 130 млн рублей. В апреле 2022 года бывший министр подал прошение об условно-досрочном освобождении и уже в мае вышел на свободу.