Экс-мэр Перми уволился из-за скандального видео сына про родной город Пермский экс-мэр Демкин оставил пост после пренебрежительных слов сына о городе

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Алексей Демкин

Заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Демкин уволился после высказывания своего сына о Перми, передает «Коммерсант». Молодой человек на Бали записал видео, в котором задал риторический вопрос «На хрена мне Пермь?».

Осознаю всю ответственность за высказывание своего сына. Поэтому посчитал правильным написать заявление по собственному желанию. Благодарю коллег из правительства за ценный опыт совместной работы, — объяснил свое решение Демкин.

Уточняется, что молодой человек опубликовал видео с курорта, во время которого ответил на вопросы подписчиков. В частности, он продемонстрировал местность вокруг себя и сказал, что пока не планирует возвращаться в родной город.

Некоторые меня спрашивают: «Илюха, а ты вернешься в Пермь?» Ребят, вот это мое утро субботы. На хрена мне Пермь? — заметил он.

До этого стало известно, что сын вице-премьера Демкина Илья, уехавший из России в марте 2022 года, не хочет возвращаться на родину. Мужчина признался, что не намерен менять Бали, где он обосновался, на Пермь.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена) представил видеорасследование, в котором говорится, что сын мэра Орска Василия Козупицы Николай в октябре 2022 года покинул Россию и переехал в Саудовскую Аравию вместе с семьей. Глава города, отвечая на вопрос о том, откуда у его сына недвижимость в Дубае стоимостью 33 млн рублей, резюмировал, что его наследник работает в Саудовской Аравии, а до переезда за границу много лет трудился на Сахалине в тяжелых условиях.