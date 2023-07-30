Генерала ФСБ потребовали посадить на 10 лет «Коммерсант»: экс-командира спецназа «Вымпел» Подольского потребовали посадить на 10 лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшего командира спецназа «Вымпел», генерала ФСБ Владимира Подольского хотят лишить свободы, звания и наград, сообщает «Коммерсант». Его хотят отправить за решетку на 10 лет из-за подозрений в хищении 25 млн рублей путем фиктивного трудоустройства родственников подчиненного.

По версии СК, Подольский совершил преступление вместе с исполнительным директором ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности России» (ВООП) Андреем Польщиковым. Для последнего прокуратура запросила на два года больше, чем генералу — 12 лет.

В качестве дополнительных наказаний суду предложено лишить Подольского генеральского звания, а также орденов Мужества и «За военные заслуги». Польщиков же может потерять орден «За военные заслуги», медалей ордена «За заслуги перед отечеством» двух степеней с мечами и звания полковника в отставке.

При этом Подольский считает, что его коллега воспользовался его доверием и подставил руководителя, устроив сына и жену, на карточку который ежемесячно поступало около 140 тысяч рублей. Генерал признал, что был халатен, не проверив, за что переводятся деньги.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что служба собственной безопасности Росгвардии совместно с ФСБ вскрыли коррупционную схему при закупке мобильных комплексов разминирования «АРАКС». Он добавил, что задержаны начальник управления жилполитики департамента строительства Росгвардии Ярослав Наконечный, начальник отдела ДГП (департамент реализации госпрограмм) Игорь Елисеев, а также гендиректор ООО «Комплексные системы» Олег Чекрышев и его заместитель Александр Беляков.