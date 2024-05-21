Экс-кандидат в президенты РФ раскритиковал позицию КС по старым репостам Даванков раскритиковал решение КС закрепить практику наказания за старые посты

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Владислав Даванков

Решение Конституционного суда России закрепить практику наказания за старые посты в интернете, опубликованные гражданами до признания той или иной информации запрещенной, является большой проблемой, поделился мнением вице-спикер Госдумы и экс-кандидат в президенты Владислав Даванков в своем Telegram-канале. Он напомнил, что вносил на рассмотрение в Госдуму законопроект об установлении сроков давности по таким делам, но его отклонили. Политик пообещал внести документ повторно.

На прошлой неделе Конституционный суд закрепил практику наказания за старые посты в интернете — так называемые длящиеся правонарушения. Даже если на момент репоста или комментария информация не считалась запрещенной, ответственность будет наступать в любом случае. Даже если это сообщение в чате больше чем на двух человек. Это большая проблема, — написал он.

Даванков объяснил, что множество крупных и популярных медиа набирали десятки тысяч репостов до их признания иностранными агентами или нежелательными организациями. Парламентарий объяснил, что зачастую интернет-пользователи не помнят, какими источниками делились на своих страницах, поскольку такие издания освещают широкий спектр тем — от политики до городских новостей. По его словам, по этой причине многие граждане рискуют подпасть под уголовную статью или получить крупный административный штраф.

Я уже вносил законопроект, чтобы установить сроки давности по делам за интернет-посты. Ни один репост или упоминание СМИ до признания его иноагентом или нежелательным не должен считаться правонарушением. Закон отклонили. По мнению коллег из правительства, таких дел «недостаточно много». Согласитесь, очень странный аргумент, — написал депутат.

Даванков призвал прекратить «этот абсурд». Он назвал недопустимой ситуацию, когда сотни тысяч россиян рискуют получить срок за старый репост в интернете. Он пообещал внести законопроект повторно с учетом замечаний и доработок.

Конституционный суд России принял соответствующее решение 15 мая. В решении суда говорилось, что опубликовавшие на просторах интернета экстремистскую символику могут быть привлечены к административной ответственности, даже если на момент размещения она не была запрещена. Он признал Сеть площадкой, где может осуществляться публичная пропаганда, что и становится поводом для наказания.