Экс-губернатор Тульской области не сдержал слез, прощаясь с регионом Экс-губернатор Тульской области Дюмин эмоционально попрощался с правительством

Фото: kremlin.ru

Александр Дюмин

Экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин, перешедший на пост помощника президента России, эмоционально попрощался с правительством региона, который он возглавлял с 2016 года. Местное издание «Тульская пресса» опубликовало видео, на котором Дюмин, выступая с речью, не смог сдержать слез и отвернулся, чтобы их смахнуть.

Все эти восемь лет для меня было честью руководить регионом с такой богатой традицией, самобытной культурой, великой историей и великими людьми. Тульская область, Тула навсегда останутся в моем сердце, — сказал он.

Запнувшись от нахлынувших эмоций, Дюмин отвернулся, чтобы смахнуть слезы. Вернувшись на сцену, он пошутил: «Аллергия».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Дюмина и бывшего секретаря Совбеза Николая Патрушева своими помощниками. Кроме того, глава государства переназначил Антона Вайно руководителем администрации президента. Максим Орешкин назначен замглавы администрации президента — ранее он занимал пост помощника главы государства.

В пресс-службе Тульской области сообщили РИА Новости, что временно исполняющим обязанности губернатора региона стал первый замглавы региона Дмитрий Миляев. Там отметили, что члены правительства продолжат замещать свои должности до момента сформирования нового состава правительства.