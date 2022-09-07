Экс-глава протокола Ельцина назвал ерундой слова Клинтона о забытом ребенке Экс-глава протокола Ельцина назвал ерундой историю Клинтона о забытой в Кремле дочери

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Бывший шеф протокола Кремля Владимир Шевченко назвал ерундой слова экс-президента Билла Клинтона о «забытом в Кремле ребенке». Билл Клинтон с женой Хиллари и дочерью Челси действительно приезжал в Москву в начале 1990-х годов, сообщает РИА Новости.

Об истории с «забытой дочерью» накануне поведала сама Хиллари в эфире телепередачи «Ночное шоу с Джимми Фэллоном». Якобы они с мужем «забыли» свою дочь в Кремле по пути в аэропорт. Челси утверждает, что тот случай стал для нее «самым безумным» воспоминанием о семейной поездке.

По словам Шевченко, речь может идти, вероятно, о январе 1994 года, когда в Москву прибыла не только президентская чета, но и их дочь Челси 14 лет. По словам экс-главы протокола, девочка была «немножко шаловливой» для своих лет. И она вполне могла где-то задержаться, пока родители заканчивали визит. Однако, серьезного инцидента не было.

Такого случая не помню. Значит, у нас Клинтон и сам ерунду какую-то мелет, и эта девушка проснулась. Сто лет тому назад — 20 лет — там дочь потерялась. Ну, может, они ее и оставили, я не знаю, — заявил Шевченко.

Бывший руководитель кремлевского протокола добавил, что такая история обязательно осталась бы у него в памяти, да и охрана не оставила бы без внимания подобный инцидент.

Ранее экс-госсекретарь Хиллари Клинтон в эфире американского телешоу «Ночное шоу с Джимми Фэллоном» рассказала, что несколько лет назад случайно оставила свою дочь Челси в Кремле во время одного из визитов в Россию с мужем Биллом Клинтоном, когда тот был президентом США. По словам Клинтон, это ее самое «безумное» воспоминание о поездках с семьей.